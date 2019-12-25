Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к "Спутнику V"

По словам министра, сейчас вакцина проходит "последовательную экспертизу" в EMA.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у регулятора EMA нет замечаний к российскому препарату от коронавируса "Спутник V" и его эффективности. Об этом он сказал в интервью газете "Комсомольская правда", текст которого опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Министр подчеркнул, в настоящее время данная отечественная вакцина проходит "последовательную экспертизу" в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России. По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он выразил уверенность, что процесс одобрения российского препарата находится вне политики. Лавров подчеркнул, Российский фонд прямых инвестиций и центр Гамалеи, который разработал "Спутник V", оперативно отвечает на запросы EMA по вакцине.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у регулятора EMA не хватает данных о безопасности российского препарата от COVID-19 "Спутник V", которые позволят одобрить его для применения на территории ЕС.

Фото: МИД России