Лавров заявил о выходе конфликта в Карабахе из горячей фазы

Он подчеркнул, что соглашение РФ, Армении и Азербайджана позволяет беженцам и местным жителям вернуться в свои дома.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о выходе конфликта в Нагорном Карабахе из горячей фазы. Он отметил, что значимую роль в этом вопросе сыграли трёхсторонние соглашение России, Армении и Азербайджана.

Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Он подчеркнул, что соглашение РФ, Армении и Азербайджана позволяет беженцам и местным жителям вернуться в свои дома. Также договорённость позволяет начать восстановление экономики, решать гуманитарные проблему.

Ранее Лавров заявил, что новая администрация США не изменит внешнюю политику.

Видео: VK / МИД России