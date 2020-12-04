Лавров считает, что новая администрация США не изменит внешнюю политику

По словам министра, каждая администрация должна учитывать сильную поляризацию американского общества.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что новая администрация США будет вынуждена обеспечить преемственность ведущейся политики. Об этом он заявил по видеосвязи на международной конференции.

Лавров отметил, что сейчас Америка сосредоточена на внутриполитических проблемах. Например, на ситуации с коронавирусом.

Но сейчас мы видим, что Соединенные Штаты сосредоточены в основном на внутриполитических вопросах.

Напомним, что новая администрация США вступит в должность в январе 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей. Об этом министр российского внешнеполитического ведомства рассказал в видеообращении на заседании глав МИД стран-участниц ОБСЕ.

Видео: YT / TASS