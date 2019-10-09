Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии

Политик не верит обещаниям Трампа по выводу войск из-за границы.

Сергей Лавров усомнился в реализации заявлений Трампа о выводе войск из района на севере Сирии. Глава МИД считает, что американский лидер несколько раз давал подобные обещания. Однако операции по выводу армии из стран каждый раз "спускались на тормозах".

Трамп, действительно, много раз заявлял, что будет выводить свои войска из Сирии и других стран. Потом эти заявления спускались на тормозах уже реальными исполнителями. Не исключаю, что сейчас мы наблюдаем нечто похожее прокомментировал политик

Политик напомнил о важности курдского вопроса, который может всколыхнуть регион Ближнего Востока. И Россия, и Ирак намерены избежать вооруженного конфликта. Добиться этого власти намерены любым мирным способом. Эту позицию делегаты пытаются донести до США.

Пока мы не видим серьезных изменений их непоследовательной, противоречивой политики объяснил спикер

Ранее Piter.tv писал Лавров:Россия будет реализовывать контракты на поставку вооружения в Ирак.

Фото: Facebook/Сергей Лавров

Видео: YouTube/ODN, CNN, Ministry of Foreign Affairs of Russia