Лавров: Россия будет реализовывать контракты на поставку вооружения в Ирак

Политики обсудили вопросы безопасности во время деловой поездки главы МИД России.

Сергей Лавров заявил, что Россия будет реализовывать контракт с Ираком. Договоренность между странами касается вооружения и поставки боевой техники. Напомним, что политик приехал в понедельник с рабочим визитом в Ирак

Глава МИДА России приехал в страну впервые за последние пять лет. Встреча между дипломатами обусловлена нарастанием напряжения в данном регионе. Мария Захарова рассказала, что политик должен обсудить вопросы с руководством страны, а также главами Курдского автономного округа в Эрбиле. Внимание будет уделено борьбе с терроризмом.

Ранее глава МИД Ирака рассказал о переговорах по поводу развития товарооборота и энергетики.

Мы провели плодотворные переговоры, в ходе которых обсудили широкий круг вопросов. В них приняли участие заместитель министра нефти, заместитель министра энергетики, генеральный секретарь Минобороны сообщил аль-Хаким

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров сравнил "формулу Штайнмайера" с уступкой.

Фото: Facebook/Сергей Лавров

Видео: YouTube/CGTN, ODN, Bloomberg