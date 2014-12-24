По его словам, темп, который был задан двумя предыдущими саммитами, помогает развивать отношения по нарастающей.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о прогрессе в развитии отношений со странами Африки. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.

По словам Лаврова, темп, который был задан двумя предыдущими саммитами, помогает развивать отношения по нарастающей. Он подчеркнул, что прогресс наблюдается во всех направлениях. Также глава МИД отметил повышение контактов между Россией и странами Африки на высшем и министерском уровнях.

Ранее Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан.

Фото: МИД России