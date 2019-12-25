Лавров уверен, что никаких запретов в этом вопросе быть не может.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти России не планируют вводить выездные визы. Об этом он рассказал на пресс-конференции 14 апреля.

Отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что сегодня не обсуждается вопрос изменения правил въезда и выезда граждан России в другие страны.

Я не думаю, что сейчас у нас в стране есть желающие выехать за границу, - сказал политик.

По его словам, никаких запретов в этом вопросе быть не может, так как каждому россиянину право на свободу передвижения гарантировано Конституцией.

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