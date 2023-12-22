По его словам, около 30 стран заинтересованы в сближении с организацией.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у БРИКС большое будущее. Об этом он рассказал на своей итоговой ежегодной пресс-конференции.

По словам Лаврова, около 30 стран заинтересованы в сближении с организацией. Он подчеркнул, что Россия будет уделять внимание тому, чтобы новые члены вписывались в работу структуры. Глава МИД напомнил, что с 1 января Москва выступила в права председателя БРИКС.

Более 20, где-то даже ближе к 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС. У этого объединения с глобальным составом участников мы видим очень большое будущее. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории.

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