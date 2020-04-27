Лавров добавил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак пытался сдвинуть переговоры по Донбассу с мёртвой точки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит "нормандской четверки" пока не имеет смысла из-за позиции Киева. Встречу по урегулированию украинского конфликта планировали провести в апреле в Берлине.

Мнением министр иностранных дел России поделился во время онлайн-лекции для студентов МГИМО.

Однако, по словам Лаврова, все договорённости, которые были достигнуты в Париже, блокируются украинским парламентом и правительством. Причина, считает глава МИД РФ, в позиции властей страны.

Лавров добавил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак пытался сдвинуть переговоры по Донбассу с мёртвой точки во время контактов с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Но, отметил российский министр, Ермака после этого обвинили чуть-ли не в госизмене.

Ранее Лавров призвал все страны объединиться для борьбы с коронавирусом.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia