По его словам, какие-то иллюзии об "объятиях" Запада улетучились окончательно.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя верить Западу. Об этом он рассказал на своей итоговой ежегодной пресс-конференции.

По его словам, какие-то иллюзии об "объятиях" Запада улетучились окончательно. Лавров подчеркнул, что есть много факторов, связанных с агрессией западных стран против России.

Запад до сих пор хочет только одного – жить за счет других и быть умнее всех остальных. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что у БРИКС большое будущее.

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