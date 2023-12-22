Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя верить Западу. Об этом он рассказал на своей итоговой ежегодной пресс-конференции.
По его словам, какие-то иллюзии об "объятиях" Запада улетучились окончательно. Лавров подчеркнул, что есть много факторов, связанных с агрессией западных стран против России.
Запад до сих пор хочет только одного – жить за счет других и быть умнее всех остальных.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что у БРИКС большое будущее.
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