Лавров заявил, что Украина многим надоела в Европе

Глава МИД РФ рассказал о пропаганде Запада.

Власти европейских стран занимаются самовнушением, пытаясь убедить самих себя в том, что Украина якобы победит на поле боя. Соответствующее мнение в эфире телеканала "Россия-1" высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник дал интервью ведущей проекта "60 минут". По словам дипломата, подобные высказывания американцев и европейцев относительно обстановки с украинским кризисом остаются пропагандистскими.

....Поэтому должны делать все, чтобы это произошло. Ну пожалуйста, если такое самовнушение помогает им в жизни, Бог им судья. Это все абсолютно надуманное. Знаем свои цели и то, что воюем за правое дело Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ уверен в том, что в регионе уже многим надоела Украина, но они через инерцию пытаются поддерживать ситуацию на плаву. Таким образом спикер оценил свои недавние переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто и разговор главы государства Владимира Путина с премьер-министром республики Виктором Орбаном.

Лавров: РФ дератификацией договора о ядерных испытаниях "отзеркаливает" ситуацию с США.

Фото и видео: МИД России