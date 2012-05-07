Лавров: РФ дератификацией договора о ядерных испытаниях "отзеркаливает" ситуацию с США

Глава МИД РФ ответил на вопрос об "отрезвлении американцев".

Москва своим отзывом ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) лишь "отзеркаливает" ситуацию с данным документом на территории Америки. Соответствующее мнение в эфире телеканала "Россия-1" высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник дал интервью ведущей проекта "60 минут". Таким образом чиновник ответил на вопрос журналистки о том, могут ли такие действия со стороны законодателей и властей в стране "отрезвить" американскую администрацию. В МИД РФ уточнили, что не знают, как выглядит трезвый чиновника США в политическом смысле этого слова.

Мы не планируем менять свое отношение к тем действиям, которые предусмотрены указанным договором. И отзываем ратификацию исключительно потому, что США уже мурыжат свою ратификацию долгие годы и не собираются этого явно делать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров посоветовал США предоставить спутниковые снимки по Газе, а не по России.

Фото и видео: МИД России