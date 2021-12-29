Лавров заявил, что Россия стремится сократить зависимость от доллара

Он считает, что американцы делают все возможно, чтобы подорвать доверие к доллару.

Глава МИД России Сергей Лаврой заявил во время выступления в Госдуме, что Москва стремится сократить зависимость от доллара. Он сказал, что США делают все возможное, чтобы доверие к этой валюте было подорвано.

Лавров считает, что американцы делают все возможное, чтобы сделать доллар более рискованным для международных расчетов, не только для России, но и любой другой страны.

По его словам, России резко сокращает резервы, которые хранятся в долларах.

Сергей Лавров также заявил, что Москва примет меры, если США не ответят на предложения по гарантиям безопасности.

Фото и видео: YouTube / Россия 24