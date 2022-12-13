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Лавров заявил, что Россия не видит угрозы со стороны Китая

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По его словам, у Москвы и Пекина доверительные отношения на всех уровнях.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит угрозы со стороны Китая. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Царьград".

Лавров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о взаимоотношениях Москвы и Пекина. По его словам, Россия "впадает в вассальную зависимость" от Китая и заставила сомневаться своих исторических союзников. Глава МИД отметил, что "не надо мерить по себе".

Не видим никаких угроз со стороны КНР. У нас теснейшие, доверительные отношения на всех уровнях.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными.

Видео: МИД России

Теги: китай, мид россии, россия, сергей лавров, угроза
Категории: Лента новостей, Новости России,

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