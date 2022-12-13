Лавров: все, что делает Запад по подчинению мировой экономики, это неоколониальный инстинкт

По его словам, западные страны не утратили своих неоколониальных привычек.

Все, что делает Запад по подчинению мировой экономики, это неоколониальный инстинкт. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии.

По его словам, западные страны не утратили своих неоколониальных привычек. Также Лавров отметил, что Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу генсекретаря ООН и фактически давят зерновую сделку.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отказывается от предложений переговоров.

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