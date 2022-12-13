  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:27
164
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров: все, что делает Запад по подчинению мировой экономики, это неоколониальный инстинкт

0 0

По его словам, западные страны не утратили своих неоколониальных привычек.

Все, что делает Запад по подчинению мировой экономики, это неоколониальный инстинкт. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии.

По его словам, западные страны не утратили своих неоколониальных привычек. Также Лавров отметил, что Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу генсекретаря ООН и фактически давят зерновую сделку.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отказывается от предложений переговоров.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: запад, мид россии, мировая экономика, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии