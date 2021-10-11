Лавров: в ЕС предвзято относятся к вопросу признания российских вакцин от COVID-19

Министр подчеркнул, что это происходит по политическим причинам.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что между Россией и Европейским союзом нет договоренности о взаимном признании вакцин от COVID-19. Об этом министр сказал в ходе брифинга после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

По словам Лаврова, в настоящее время существует ряд причин, почему нет взаимного признания препаратов от коронавируса. Главной из них является предвзятое отношение к вакцинам РФ. Министр напомнил, что переговоры с ЕС по этому поводу ведутся уже довольно продолжительное время.

Есть и объективные причины, которые касаются выверки соответствующих процедур. Но мы видим, об этом наши европейские коллеги не стесняясь говорят публично, предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею снять патентную защиту с препаратов от COVID-19 по всему миру. Однако это позиция не была принята многими странами.

Ранее Вучич заявил, что считает отношения между Москвой и Белградом исключительными. Сербский лидер выразил благодарность РФ за вакцины от коронавируса и газ, а также пообещал, что Сербия не забудет российских врачей.

Видео: МИД РФ