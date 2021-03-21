Лавров: товарооборот России и Таджикистана вырос на 18%

По его словам, на протяжении многих лет Москва сохраняет статус ведущего торгового партнера республики.

Товарооборот России и Таджикистана вырос на 18%. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

По его словам, на протяжении многих лет Москва сохраняет статус ведущего торгового партнера республики. Лавров подчеркнул, что в январе-феврале 2023 года объем торговли вырос на 100,4%. Он также отметил, что Россия придает первостепенное значение взаимодействию с Таджикистаном в миграционной сфере.

Ранее Лавров заявил о безразличии к английским газетам в ответ на вброс о переносе саммита БРИКС.

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