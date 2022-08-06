Лавров заявил о безразличии к английским газетам в ответ на вброс о переносе саммита БРИКС

Глава МИД РФ оценил "фейк-ньюс" из Британии.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал журналистам о том, что не читает английских газет, комментируя сообщения по поводу якобы переноса саммита БРИКС из ЮАР в Китай. Информацией чиновник поделился в рамках совместной пресс-конференции с коллегами, проведенной по результатам совещания глав министерств по иностранным делам. Ответ дипломата вызвал смех у российской аудитории, а после перевода его слов - у иностранцев.

Как я понимаю, эта новость была опубликована только в одной какой-то желтой английской газете, а я английских газет не читаю. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что совещание на уровне глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС проходит в Кейптауне 1-2 июня. А саммит международного объединения запланирован в городе Йоханнесбурге на период с 22 по 24 августа текущего года.

Лавров предупредил о последствиях атаки украинских дронов на Москву.

Фото и видео: МИД России