Он отметил, что последствиями атаки занимаются ВС РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о последствиях атаки украинских дронов на Москву. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике.

Утром 30 мая в Москве были замечены восемь беспилотников. Пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье. Другие три были подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Лавров отметил, что последствиями атаки занимаются ВС РФ.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова поставлять Мозамбику военную продукцию

Фото: МИД России