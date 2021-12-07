Лавров: стремление стран обеспечить военное доминирование заканчивалось для них плачевно

Он подчеркнул, что каждая многополярная эпоха имеет свои особенности.

Стремление стран обеспечить военное доминирование заканчивалось для них плачевно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

По его словам, мировая история учит тому, что любая попытка установить глобальную гегемонию оборачивалась трагическими последствиями для самого этого государства и его покровителей. Лавров подчеркнул, что каждая многополярная эпоха имеет свои особенности.

Нынешний период не исключение. Принципиальное отличие нынешнего периода, по-моему, от предыдущих в глобальном охвате мировой системы, в наличие неевропейских, незападных центров силы и развития. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что элита США верит в американскую исключительность, несмотря на прошлые провалы.

Видео: МИД России