Лавров: стремление стран обеспечить военное доминирование заканчивалось для них плачевно

Стремление стран обеспечить военное доминирование заканчивалось для них плачевно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
По его словам, мировая история учит тому, что любая попытка установить глобальную гегемонию оборачивалась трагическими последствиями для самого этого государства и его покровителей. Лавров подчеркнул, что каждая многополярная эпоха имеет свои особенности.
Нынешний период не исключение. Принципиальное отличие нынешнего периода, по-моему, от предыдущих в глобальном охвате мировой системы, в наличие неевропейских, незападных центров силы и развития.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что элита США верит в американскую исключительность, несмотря на прошлые провалы.
Видео: МИД России
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