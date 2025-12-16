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Лавров: столкновение между НАТО и РФ может перерасти в обмен ядерными ударами
Сегодня, 8:40
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Лавров: столкновение между НАТО и РФ может перерасти в обмен ядерными ударами

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Глава МИД РФ предостерег западников от эскалации конфликта на Украине.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров предупредил коллективный Запад о возможности катастрофических последствий в случае прямого столкновения НАТО с Москвой. Текст опубликован внешнеполитическим ведомством нашего государства на официальном сайте. Известно, что статья "Украина, Европа и глобальная безопасность". планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции данная публикация была отменена. Дипломат пояснил, что  сценарий с курсом Европы на противостояние с Россией и дальнейшую экспансию приводит к серьезным рискам для глобальной безопасности.

Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова.

Фото: МИД России

Теги: мид, нато, сергей лавров, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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