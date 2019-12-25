Он отметил, что у некоторых политиков в Германии проявляются провалы в памяти.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Берлин взял курс на сдерживание России, но напряжённость, считает он, можно преодолеть ради блага двух стран. Заявление он сделал во время обращения к организаторам и участникам дискуссионного форума "Вехи германо-советских взаимоотношений".

Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что у некоторых политиков в Германии проявляются провалы в памяти об историческом предназначении двух стран в европейских и мировых делах.

Лавров подчеркнул, что сотрудничество РФ и ФРГ может привести к совместному противостоянию реальным вызовам человечеству. По его словам, шансы на это остаются — всё зависит от зрелости гражданского общества, его желании отстаивать правду, беречь её и передавать опыт и знания молодому поколению.

Ранее Лавров заявил, что ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным.

Фото: Vk.com / МИД РФ