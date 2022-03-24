Лавров разъяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении России

Глава МИД РФ не считает уехавших из страны граждан предателями.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров разъяснил британской журналистке слова президента Владимира Путина о самоочищении страны. Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции руководителя МИД РФ и президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурера в Москве. Представительница СМИ попросила российского чиновника дать комментарий относительно того, что лидер РФ на прошлой неделе призвал страну очиститься от предателей. Прессу заинтересовали слова Путина с практической точки зрения.

У нас сейчас большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все одна цивилизация большая, общечеловеческая. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр добавил, что в России исходят из того, что гражданин РФ должен иметь право сделать свой выбор. В частности, сейчас в России находятся те, кто хочет начать жить в другой стране. Эти люди, по мнению Лаврова, приходят к данному решению осознанно и в соответствии с законодательством.

Лавров: Россия не может полагаться на выполнение Киевом гумобязательств.

Фото и видео: МИД России