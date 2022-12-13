Лавров: разговоры о безопасности ЕС исчезают с поглощением НАТО нейтральных стран

Глава МИД России оценил вероятность ведения в Европе конструктивной политики.

Безоглядное расширение НАТО и поглощение блоком нейтральных государств на мировой арене подрывает перспективы диалога по безопасности в европейском регионе. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником в Москве сделал руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Дипломат заметил, что процесс поглощения Североатлантическим военным альянсом стран, который Россия наблюдает воочию,заставляет исчезать возможность для конструктивной политики на континенте.

Безоглядное расширение НАТО не только на восток, но и на север и в других географических направлениях подрывает саму перспективу дальнейшего нормального разговора о евробезопасности...Это печально. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что ОБСЕ деградирует из-за нежелания НАТО вернуться к равноправному диалогу.

Фото и видео: МИД России