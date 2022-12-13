Лавров заявил, что ОБСЕ деградирует из-за нежелания НАТО вернуться к равноправному диалогу

Глава МИД России рассказал о плачевной ситуации с ОБСЕ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) деградирует из-за нежелания стран-участниц НАТО вернуться к равноправному диалогу. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником в Москве. Дипломат пояснил, что находит такую политику со стороны Запада тупиковой. Он оценил нежелание стран коллективного Запада обуздать свои амбиции диктовать свое видение мира другим странам.

Обменялись мнениями о плачевной, прямо скажем, ситуации в ОБСЕ, которая продолжает деградировать в силу нежелания членов НАТО умерить, обуздать свои амбиции диктовать всем все и вся и вернуться к уважительному, равноправному диалогу. Это тупиковый путь. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия открыта к дипломатии по Украине, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России