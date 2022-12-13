Россия открыта к дипломатии по Украине, заявил Лавров

Глава МИД России рассказал о шантаже Запада.

Россия остается открытой к дипломатии по украинскому вопросу но это обсуждение должна быть серьезным. В настоящее время МИД РФ не видит никаких серьёзных предложений по переговорам со стороны западных коллег. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "Царьграда" сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Мы по-прежнему, как говорил президент России Путин, открыты к дипломатии при понимании, что она будет серьёзной. Никаких серьёзных предложений со стороны наших западных коллег не видим... Сергей Лавров, глава МИД России

Дипломат заметил, что не может раскрывать деталей, однако некоторые политологи со связями в столицах стран-участниц НАТО посылают сигналы о том, что "это все надо заканчивать", что Россия и Украина должны выйти на государственные границы от 1991 года, а также о том, что следует вернуть Крым. По мнению главы МИД РФ, речь больше не идет о настоящей дипломатии, а о шантаже и ультиматумах со стороны Запада.

Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России