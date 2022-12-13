Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности.
По словам главы российской дипломатии, в новой Концепции внешней политики страны вводится тезис об использовании ВС для отражения или предотвращения вооруженного нападения на страну и ее союзников. Он подчеркнул, что таким образом Москва будет отстаивать право своего народа на существование и свободное развитие
Ранее мы сообщали, что Лавров 6-7 апреля посетит Турцию.
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