В документе вводится тезис об использовании ВС для отражения или предотвращения вооруженного нападения на страну.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал подробности новой Концепции внешней политики России. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности.

По словам главы российской дипломатии, в новой Концепции внешней политики страны вводится тезис об использовании ВС для отражения или предотвращения вооруженного нападения на страну и ее союзников. Он подчеркнул, что таким образом Москва будет отстаивать право своего народа на существование и свободное развитие

Ранее мы сообщали, что Лавров 6-7 апреля посетит Турцию.

Видео: Telegram / СМОТРИ