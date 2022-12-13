В ходе встрече стороны обсудят широкий круг проблем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

В ходе встрече стороны обсудят широкий круг проблем. В их число войдут обсуждение конфликта на Украине и вопрос Нагорного Карабаха. Также Лавров и Чавушоглу обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в некоторых направлениях.

Ранее Лавров заявил, что Россия не даст национальным расследованиям по "Северным потокам" "соскочить с крючка".

Видео: МИД России