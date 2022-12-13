Лавров: Россия не даст национальным расследованиям по "Северным потокам" "соскочить с крючка"

По его словам, Москва осознает "способность Запада лгать" и "проявлять в очередной раз хроническую недоговороспособность".

Россия не даст национальным расследованиям по "Северным потокам" "соскочить с крючка". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

По его словам, Москва осознает "способность Запада лгать" и "проявлять в очередной раз хроническую недоговороспособность". Лавров отметил, что в Совбезе ООН западные страны делали все возможное, чтобы беспристрастное расследование по "Северным потокам" не было одобрено.

Наши следующие действия будут направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, соскочить с крючка. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что РФ и Никарагуа подтвердили готовность к наращиванию экономического сотрудничества

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