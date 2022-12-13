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Лавров: РФ и Никарагуа подтвердили готовность к наращиванию экономического сотрудничества

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Глава МИД РФ рассказал о контактах между странами.

Москва и Манагуа подтвердили взаимный настрой на углубление экономического сотрудничества. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с иностранным коллегой Денисом Монкадой Колиндресом из Никарагуа в Москве сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник объяснил журналистами, что государства намерены заниматься дальнейшим наращиванием торгового и экономического взаимодействия.

Мы подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД Никарагуа: Россия, Китай, Иран и другие страны участвуют в изменении мирового порядка.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, накарагуа, сергей лавров, товарооборот, торговля, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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