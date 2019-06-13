Глава МИД уточнил, что инцидент произошел в ЮАР в 2023 году.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проблемах при заправке самолета из-за санкций. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

П словам Лаврова, в прошлом году он отправился на саммит БРИКС в ЮАР. Глава МИД отметил, что в момент заправки самолета для полета обратно возникли проблемы. Он уточнил, что там почти все компании, которые заправляют авиационным топливом, не принадлежат стране. Лавров добавил, что похожая ситуация была и в Бразилии.

Ранее Лавров заявил о прогрессе в развитии отношений со странами Африки.

Видео: ТАСС