Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проблемах при заправке самолета из-за санкций. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
П словам Лаврова, в прошлом году он отправился на саммит БРИКС в ЮАР. Глава МИД отметил, что в момент заправки самолета для полета обратно возникли проблемы. Он уточнил, что там почти все компании, которые заправляют авиационным топливом, не принадлежат стране. Лавров добавил, что похожая ситуация была и в Бразилии.
Ранее Лавров заявил о прогрессе в развитии отношений со странами Африки.
Видео: ТАСС
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