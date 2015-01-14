Он отметил, что европейская дипломатия пафосно призывает защищать Киев с целью "отстаивать свои ценности".

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал призывы Запада защищать Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Лавров отметил, что европейская дипломатия пафосно призывает защищать Киев, обосновывая это тем, что таким образом "отстаивает европейские ценности". По его словам, если Запад под этим понимает то, что в реальности продвигает украинская сторона, то России не надо иметь ничего общего с такой дипломатией.

Мы будем бороться за то, чтобы эта дипломатия поскорее прекратилась и чтобы люди, которые такую ненавистническую политику проводят, все-таки отошли от дел. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием.

Фото: МИД России