Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал призывы Запада защищать Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Лавров отметил, что европейская дипломатия пафосно призывает защищать Киев, обосновывая это тем, что таким образом "отстаивает европейские ценности". По его словам, если Запад под этим понимает то, что в реальности продвигает украинская сторона, то России не надо иметь ничего общего с такой дипломатией.
Мы будем бороться за то, чтобы эта дипломатия поскорее прекратилась и чтобы люди, которые такую ненавистническую политику проводят, все-таки отошли от дел.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием.
Фото: МИД России
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