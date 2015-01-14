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Лавров раскритиковал призывы Запада защищать Украину
Сегодня, 12:47
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Лавров раскритиковал призывы Запада защищать Украину

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Он отметил, что европейская дипломатия пафосно призывает защищать Киев с целью "отстаивать свои ценности".

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал призывы Запада защищать Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Лавров отметил, что европейская дипломатия пафосно призывает защищать Киев, обосновывая это тем, что таким образом "отстаивает европейские ценности". По его словам, если Запад под этим понимает то, что в реальности продвигает украинская сторона, то России не надо иметь ничего общего с такой дипломатией.

Мы будем бороться за то, чтобы эта дипломатия поскорее прекратилась и чтобы люди, которые такую ненавистническую политику проводят, все-таки отошли от дел.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием.

Фото: МИД России

Теги: запад, мид россии, сергей лавров, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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