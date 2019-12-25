  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лавров: ОБСЕ становится маргинальным образованием
Сегодня, 11:40
81
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Лавров: ОБСЕ становится маргинальным образованием

0 0

По его словам, действующие председатели ОБСЕ не горели желанием ломать эту негативную тенденцию.

ОБСЕ становится маргинальным образованием. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

По его словам, действующие председатели ОБСЕ не горели желанием ломать эту негативную тенденцию. Лавров отметил, что действия Швеции как члена организации начали готовить похороны организации.

А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Захарова пригласила Зеленского и его офис посетить Крым.

Видео: МИД России

Теги: мид россии, обсе, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии