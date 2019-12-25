Лавров: ОБСЕ становится маргинальным образованием

По его словам, действующие председатели ОБСЕ не горели желанием ломать эту негативную тенденцию.

ОБСЕ становится маргинальным образованием. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

По его словам, действующие председатели ОБСЕ не горели желанием ломать эту негативную тенденцию. Лавров отметил, что действия Швеции как члена организации начали готовить похороны организации.

А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Захарова пригласила Зеленского и его офис посетить Крым.

Видео: МИД России