Лавров: ОБСЕ становится маргинальным образованием

ОБСЕ становится маргинальным образованием. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.
По его словам, действующие председатели ОБСЕ не горели желанием ломать эту негативную тенденцию. Лавров отметил, что действия Швеции как члена организации начали готовить похороны организации.
А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Захарова пригласила Зеленского и его офис посетить Крым.
Видео: МИД России
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