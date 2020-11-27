Лавров раскритиковал идею США о "саммите демократий"

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что инициатива Белого дома организовать "саммит демократий" является движением в сторону раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих". Об этом он сказал в ходе своего выступления в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.
Министр подчеркнул, членов данного мероприятия будут определять Соединенные Штаты, оценивая "степень соответствия" потенциального участника саммита стандартам демократии.
По сути эта инициатива вполне в духе "холодной войны" - провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что страны Запада зачастую пытаются перевести обсуждения по важным проблемам в удобные для себя форматы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Организация объединенных наций проигнорировала "Крымскую платформу".
Видео: МИД РФ
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