Он призвал страны Запада вразумить представителей Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях. Его слова передаёт ТАСС.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Минские соглашения носят необязательный характер, а процесс урегулирования конфликта держится на ИВЛ.

Это всё от лукавого либо от незнания предмета. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он призвал страны Запада вразумить представителей Украины. Также Лавров добавил, что киевские политики занимаются проблемой конфликта на Донбассе с целью получить политические очки на внутренней арене.

Ранее МИД прокомментировал сроки открытия границ с европейскими странами.