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Лавров прокомментировал введение на территории ЕС паспортов вакцинации

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Введение коронавирусного паспорта означает ограничение в перемещении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал введение на территории Евросоюза паспортов вакцинации. Заявление он сделал в рамках пресс-конференции.

По словам Лаврова, введение подобных паспортов противоречит принципу добровольности. 

Потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна.

Сергей Лавров, глава МИДа РФ

Он заметил, что введение коронавирусного паспорта означает ограничение в перемещении для тех, кто хочет перемещаться между странами Евросоюза.

Ранее Лавров заявил, что Россия ответит на возможные санкции США из-за ситуации с Навальным.

Видео: МИД России

Теги: евросоюз, лавров, мид рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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