Лавров прокомментировал введение на территории ЕС паспортов вакцинации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал введение на территории Евросоюза паспортов вакцинации. Заявление он сделал в рамках пресс-конференции.
По словам Лаврова, введение подобных паспортов противоречит принципу добровольности.
Потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна.
Сергей Лавров, глава МИДа РФ
Он заметил, что введение коронавирусного паспорта означает ограничение в перемещении для тех, кто хочет перемещаться между странами Евросоюза.
Ранее Лавров заявил, что Россия ответит на возможные санкции США из-за ситуации с Навальным.
Видео: МИД России
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