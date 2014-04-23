Лавров прокомментировал введение на территории ЕС паспортов вакцинации

Введение коронавирусного паспорта означает ограничение в перемещении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал введение на территории Евросоюза паспортов вакцинации. Заявление он сделал в рамках пресс-конференции.

По словам Лаврова, введение подобных паспортов противоречит принципу добровольности.

Потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна. Сергей Лавров, глава МИДа РФ

Он заметил, что введение коронавирусного паспорта означает ограничение в перемещении для тех, кто хочет перемещаться между странами Евросоюза.

Ранее Лавров заявил, что Россия ответит на возможные санкции США из-за ситуации с Навальным.

Видео: МИД России