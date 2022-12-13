Лавров прокомментировал планы по поставкам истребителей Украине

По мнению главы российской дипломатии, на Западе есть люди, которые не одобряют эти действия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемым планы по поставкам истребителей Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1.

По мнению главы российской дипломатии, на Западе есть люди, которые не одобряют эти действия. Он подчеркнул, что Вашингтон, Лондон и их сателлиты диктуют правила.

Ранее Лавров заявил, что Запад задумывается об адекватности Киева после слов замглавы ГУР Украины о Путине.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН