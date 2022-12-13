Лавров прокомментировал планы по поставкам истребителей Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемым планы по поставкам истребителей Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1.
По мнению главы российской дипломатии, на Западе есть люди, которые не одобряют эти действия. Он подчеркнул, что Вашингтон, Лондон и их сателлиты диктуют правила.
Ранее Лавров заявил, что Запад задумывается об адекватности Киева после слов замглавы ГУР Украины о Путине.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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