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Лавров прокомментировал планы по поставкам истребителей Украине

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По мнению главы российской дипломатии, на Западе есть люди, которые не одобряют эти действия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемым планы по поставкам истребителей Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1.

По мнению главы российской дипломатии, на Западе есть люди, которые не одобряют эти действия. Он подчеркнул, что Вашингтон, Лондон и их сателлиты диктуют правила.

Ранее Лавров заявил, что Запад задумывается об адекватности Киева после слов замглавы ГУР Украины о Путине.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: истребители, мид россии, поставки, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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