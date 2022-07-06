Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона

По его словам, дипломатическая этика не предполагает односторонний слив записей разговоров.

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

По словам Лаврова, дипломатическая этика не предполагает односторонний слив записей разговоров. Однако он напомнил о случае, когда МИД РФ опубликовал запись переговоров с коллегами из Франции и Германии, в рамках которых Москва пыталась убедить обе страны заставить Киев выполнять минские соглашения.

Прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров с коллегами из Франции и Германии, мы трижды предупредили их. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров назвал ложью обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов.

Видео: МИД России