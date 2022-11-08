Лавров проинформировал главу МИД Индии о ходе СВО на Украине

По его словам, российская сторона подтвердила высокую оценку позиции индийских друзей по ситуации на Украине и вокруг нее

Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой.

Лавров отметил, что российская сторона подтвердила высокую оценку позиции индийских друзей по ситуации на Украине и вокруг нее. Он также напомнил, что спецоперация направлена на достижение тех задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путины.

Обсудили ту ситуацию, которая сейчас складывается вокруг попыток наших западных коллег под предлогом украинских событий укрепить свою доминирующую роль в мировых делах и не позволить произойти демократизации международных отношений. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров обвинил Запад в дестабилизации международных отношений.

Видео: МИД России