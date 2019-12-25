Предоставить Донбассу особый статус — один из пунктов Минских соглашений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям. Заявление он сделал в интервью газете "Труд".

Лавров призывает украинские власти предоставить Донбассу особый статус — это один из пунктов Минских соглашений, которые были одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН.

Глава МИД РФ отметил, что соглашения также предполагают проведение конституционной реформы по децентрализации власти в стране. После этого Луганской и Донецкой областям должен быть предоставлен особый правовой статус.

Это ключ к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что этот шаг был утверждён на нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года.

Ранее Лавров заявил, что выборы президента Белоруссии не были идеальными.