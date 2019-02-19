Сергей Лавров принял за подарок семейную реликвию главы МИД Норвегии

Анникен Хюитфельдт показала семейную реликвию времен Второй мировой войны – шкатулку ее деда, который находился в плену с советскими солдатами.

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Норвегию встретился с министром иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт и попал в неловкую ситуацию.

Анникен Хюитфельдт показала семейную реликвию времен Второй мировой войны – шкатулку ее деда, который находился в плену с советскими солдатами. Министр иностранных дел Норвегии также рассказала, что ей дед научился говорить по-русски в военные годы и читал русскую поэзию. Хюитфельдт передала шкатулку Лаврову, отметив, что она стоит у нее дома как драгоценное воспоминание.

Лавров принял жест главы норвежского МИД за желание сделать подарок и сказал, что шкатулка найдет место в музее министерства.

Недопонимание между министрами не привело к конфликту. На слова Лаврова Анникен Хюитфельдт улыбнулась, а позже глава МИД РФ вернул шкатулку.

Ранее Лавров заявил, что Запад предпочитает договариваться в узком кругу с "послушными" странами.

Видео: Youtube/Sør-Varanger Avis