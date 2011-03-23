Лавров заявил, что Запад предпочитает договариваться в узком кругу с "послушными" странами

По мнению главы МИД, такие "послушные" страны нужны только для массовки.

Страны Запада считают более выгодным для себя договариваться в своем кругу, где им никто не перечит. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

Имею в виду сам коллективный Запад, который также приглашает некоторые "всегда послушные" страны. Сергей Лавров, министр иностранных дел

По мнению главы МИД, такие "послушные" страны нужны только для массовки, для создания более широкого процесса, нежели просто западного.

Также Лавров заявил, что США на "саммите демократий" хотят обеспечить себе "массовку".

Видео: YouTube / Россия 24