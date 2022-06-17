Лавров: представители ООН часто выступают рупором фейковых новостей про Россию

Глава МИД РФ назвал некоторых официальных лиц, которые зависимы от Запада.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что представители ООН часто выступают рупором фейковых новостей про Россию. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал в интервью британскому телеканалу BBC. По мнению спикера, ложные данные распространяют, в том числе, международные чиновники. В этот перечень он включил верховного комиссара ООН по правам человека Мишеля Бачелета, генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гуттериша. По словам дипломата, они подвержены западному давлению.

Международные чиновники, включая верховного комиссара ООН по правам человека, и, к огромному моему сожалению, генсека ООН и многих других представителей ООН, подвержены давлению Запада и часто выступают рупором фейковых новостей. Сергей Лавров, глава МИД России

Министр напомнил иностранному журналисту о том, что на Украине не борются с нацистами, так как в этой стране нацизм процветает. В ответ на эти слова корреспондент привел слова верховного комиссара ООН по правам человека о том, что на территории Черниговской области военные из России якобы 28 дней удерживали 360 человек.

Лавров: Россия имеет право сама решать, что является угрозой безопасности.

Фото и видео: МИД России

