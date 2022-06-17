Лавров: Россия имеет право сама решать, что является угрозой безопасности

Глава МИД РФ ответил на вопрос о том, почему Москва недовольна расширением военного альянса.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия имеет право сама решать, что является угрозой ее безопасности. Такое заявление чиновник сделал в рамках интервью для британского издания BBC, когда объяснял иностранному журналисту о том, почему Москва считает расширение Североатлантического военного альянса угрозой для государства.

Считаю, что НАТО - это угроза, потому что давно и плотно дружим с нашими друзьями в Сербии. Они нам сообщали, что такое. Те афганцы, с которыми поддерживаем отношения, практически из всех этнических групп, тоже нам рассказывают. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В качестве примера министр отметил, что силы НАТО бомбили свадебные церемонии из-за того, что не понимали, для чего люди собираются вместе в регионе. По словам лаврова, их надо было" разбомбить на всякий случай". Негативной информацией об опасности НАТО с Россией делились граждане Ирака и Ливии, у которых "страну разрушили до основания".

Лавров посоветовал говорить с ДНР о судьбе британских наемников.

Фото и видео: МИД России