Глава МИД РФ рассказал, что Лондон не обращался к Москве по поводу своих граждан.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посоветовал говорить с Донецкой народной республикой о судьбе британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, который приговорили к смертной казни. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью для британского телеканала BBC. Чиновник ответил на вопрос иностранного журналиста о том, обращался ли Лондон к Москве относительно указанных граждан.

Я не слышал, чтобы они обращались к нам. Они привыкли все делать публично. Стали заявлять, что обеспокоены судьбой своих подданных. Не знаю, обращались они к нам или нет. Они должны обращаться в ДНР. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам корреспондента, Запад считает, что российская сторона несет ответственность за судьбу британских граждан, приговоренных к смерти. Сергей лавров добавил, что его "глаза Запада" не интересуют вообще, а он обращает внимание на международное право. По данным Лаврова, эти наемники не являются комбатантами. Также чиновник считает Верховный суд ДНР независимой инстанцией.

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Фото и видео: МИД России