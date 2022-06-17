Глава МИД РФ объяснил проблемы русскоязычного населения на Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии. Информацией чиновник поделился с британским телеканалом BBC в рамках интервью. Он проиллюстрировал иностранному журналисту проблемы русскоязычного населения на территории Украины. По мнению министра, киевский режим на текущий момент бомбит собственное население, но при этом Запад продает властям страны оружие, чтобы те могли продолжать это делать.

Насчет геноцида. Вы – англичанин? Представьте себе, если бы в Ирландии запретили английский язык. Как бы англичане себя ощущали? Сергей Лавров, глава МИД России

На это заявление британский журналист ответил: "точно не вторгались бы в Ирландию". Сергей Лавров тогда задал ему встречный вопрос о том, не унижала бы его такая ситуация. Он уточнил, что русский язык запрещен на Украине.

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Фото и видео: МИД России