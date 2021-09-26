Лавров предложил запустить хештег в поддержку ООН

Таким образом министр призвал поддержать соблюдение устава международной организации.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил ввести хештег для социальных сетей #НашиПравилаУставООН. Об этом он сказал в ходе своего выступления в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.

Таким образом министр призвал поддержать соблюдение устава ООН.

Все мы - в одной лодке. В наших общих интересах - чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики <…> Мы разные, но это не должно мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Отмечается, что хештег будет распространяться на шести языках Организации объединенных наций: английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском.

Инициативу Лаврова поддержала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Лавров заявил, что инициатива Белого дома организовать "саммит демократий" является движением в сторону раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих".

Видео: МИД РФ