Лавров предложил запустить хештег в поддержку ООН

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил ввести хештег для социальных сетей #НашиПравилаУставООН. Об этом он сказал в ходе своего выступления в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.
Таким образом министр призвал поддержать соблюдение устава ООН.
Все мы - в одной лодке. В наших общих интересах - чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики <…> Мы разные, но это не должно мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Отмечается, что хештег будет распространяться на шести языках Организации объединенных наций: английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском.
Инициативу Лаврова поддержала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Лавров заявил, что инициатива Белого дома организовать "саммит демократий" является движением в сторону раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих".
Видео: МИД РФ
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