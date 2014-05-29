Лавров предложил учредить новый праздник

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика. Об этом пишет "РИА Новости".
Обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, глава внешнеполитического ведомства России внес инициативу ввести праздник, посвященный поисковикам.
Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
По его словам, поисковики выполняют очень "важную и благородную миссию".
Напомним, День археолога отмечается 15 августа.
Ранее Правительство России учредило новый профессиональный праздник – День фармацевтического работника. Его будут ежегодно отмечать 19 мая.
Видео: МИД РФ
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