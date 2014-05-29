Лавров предложил учредить новый праздник

По его словам, в России стоит ввести День поисковика.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика. Об этом пишет "РИА Новости".

Обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, глава внешнеполитического ведомства России внес инициативу ввести праздник, посвященный поисковикам.

Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По его словам, поисковики выполняют очень "важную и благородную миссию".

Напомним, День археолога отмечается 15 августа.

Ранее Правительство России учредило новый профессиональный праздник – День фармацевтического работника. Его будут ежегодно отмечать 19 мая.

Видео: МИД РФ