По словам главы российского МИД, это верное название государства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил называть Великобританию просто Британией. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Во время общения с журналистами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова передала слово представителю Sky News. Она подчеркнула, что при упоминании колониализма и проблематике островных государств стоит дать слово представителям СМИ Британии. Перед тем, как журналист задал свой вопрос, Лавров отметил, что это верное название государства.

Я считаю, что Британию нужно называть Британией, потому что Великобритания - это единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Также Лавров привел в качестве примера Ливийскую Джамахирию, которая существовала с 1977 года. Государство прекратило свое существование в 2011 году, а спустя пару лет было переименовано в Ливию.

