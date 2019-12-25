В числе задержанных в Минске — корреспондент "Медузы" Максим Солопов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от Белоруссии скорейшего освобождения российских журналистов, которых задержала милиция во время работы на выборах президента республики. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Лавров заявил, что Россия в контактах с Минском будет добиваться решения этой проблемы. С требованием отпустить задержанных журналистов и мирных протестующих выступил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Они с Лавровым провели совместную пресс-конференцию.

Отметим, что в числе задержанных в Минске — корреспондент "Медузы" Максим Солопов. С ним нет связи уже 36 часов. Где он находится, неизвестно.

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